Cavallo morto alla Reggia di Caserta, sindaco: “Emerse irregolarità. Verso revoca licenza” (Di giovedì 13 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Il Cavallo morto ieri alla Reggia di Caserta mentre trasportava una carrozza non era quello autorizzato al trasporto. A scoprirlo gli accertamenti amministrativi eseguiti dopo il fatto dalla Polizia Municipale di Caserta e dalla Polizia di Stato. E’ il sindaco di Caserta Carlo Marino a fornire i dettagli delle indagini scattate dopo una vicenda che ha suscitato parecchie polemiche in città, con le associazioni animaliste che hanno chiesto lo stop al servizio e la Direzione della Reggia che per ora ha sospeso l’attività delle carrozzelle che portano ogni giorno su e giù i turisti per il Parco Reale. “Ho ... Leggi su anteprima24

fattoquotidiano : Reggia di Caserta, morto un cavallo “per il troppo caldo”. Polemica sulle botticelle. Enpa: “In un Paese civile dov… - SkyTG24 : Cavallo muore in Reggia Caserta, Europa Verde: “Ucciso da caldo e fatica, denunceremo” - giornalettismo : Intanto, per quello che è successo alla Reggia di Caserta, @europaverde_it ha annunciato una denuncia nei confronti… - semplicesai : Il sindaco Marino interviene sul cavallo morto: 'tragedia che non deve ripetersi' - Day Italia News - FrancescaG1033 : Hanno fatto vedere le immagini del cavallo morto a #Caserta al telegiornale e mi si è spezzato il cuore. ?? -