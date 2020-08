Andrea Dara (Lega) si scusa e spiega: il bonus 600 euro l’ha chiesto mia madre (Di giovedì 13 agosto 2020) Ieri la Lega ha sospeso Andrea Dara ed Elena Murelli, i due deputati che hanno chiesto il bonus 600 euro partite IVA. Oggi Marco Cremonesi sul Corriere della Sera riporta la versione del deputato mantovano sulla vicenda: Andrea Dara, anche il suo nome circolava da giorni, per il partito è stata una sorpresa. Nessuno che non lo descriva come «bravissima persona», nessuno che non se ne sia uscito con un «ma dai…» quando i nomi hanno cominciato a circolare. 41 anni, imprenditore tessile di Castel Goffredo nel mantovano, ha una fabbrica che produce calze a Castiglione delle Stiviere, la Manifattura Mara, e un percorso tipico nella Lega: consigliere comunale a ... Leggi su nextquotidiano

