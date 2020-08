Viviana Parisi, il piccolo Gioele morto? Probabilmente no: l'ultimo scenario al vaglio, è caccia aperta alla terza persona (Di mercoledì 12 agosto 2020) Le ricerche di Giole, il figlio di Viviana Parisi, proseguono incessantemente. Del piccolo di quattro anni, scomparso da Caronia con la mamma poi rinvenuta cadavere, neanche l'ombra. Tante le ipotesi al vaglio degli inquirenti che cercano di far luce su quanto accaduto nei boschi messinesi dove la dj 43enne è stata trovata a ridosso di un piccolo incidente autostradale. Qui non vi è traccia del corpo di Gioele, dettaglio che fa sperare che sia ancora vivo. Non è chiaro - e su questo le testimonianze sono discordanti - se mamma e figlio fossero in macchina assieme o se Viviana ha lasciato prima il piccolo a qualcuno. Per questo non è esclusa ... Leggi su liberoquotidiano

poliziadistato : Dal riconoscimento degli effetti personali recuperati dalla #poliziascientifica, il corpo ritrovato nei boschi di C… - MediasetTgcom24 : Messina, Viviana Parisi è morta: è suo il cadavere ritrovato a Caronia | Ancora nessuna traccia del piccolo Gioele… - rtl1025 : ?? È di Viviana #Parisi il cadavere trovato nel pomeriggio nei boschi attorno a #Caronia. Secondo quanto si apprende… - angiuoniluigi : RT @fanpage: L'autopsia non ha chiarito le cause della morte - Maicc_O : RT @chilhavistorai3: E’ di Viviana Parisi il corpo trovato nei boschi di #Caronia (#Messina), dove la donna è scomparsa il 3 agosto dopo un… -