UNA VITA, anticipazioni puntata di giovedì 13 agosto 2020 (Di mercoledì 12 agosto 2020) anticipazioni puntata 1028 di Una VITA di giovedì 13 agosto 2020:Leggi anche: Daydreamer anticipazioni: HUMA e AYLIN contro SANEM e LEYLAMancano ancora notizie di Ramon e così Carmen è sempre più in ansia. Liberto cerca di impedire a Rosina di fare spese folli con Susana, anche perché sono già stati avvisati che la miniera d’oro si sta esaurendo. Cinta rivela ad Arantxa e ai suoi genitori chi è davvero Rafael. Agustina torna a casa dall’ospedale, accolta dall’affetto delle comari della soffitta. Felipe fa di tutto affinché la donna possa godere di tutte le comodità che le necessitano. Giunge come un fulmine a ciel sereno la notizia che il Banco Americano è fallito. Molti abitanti di ... Leggi su tvsoap

