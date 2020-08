Ricardo Rodriguez si avvicina al Torino: le ultime (Di mercoledì 12 agosto 2020) L’ex terzino del Milan Ricardo Rodriguez si avvicina al Torino. A colloquio le società per trovare l’accordo: domani incontro decisivo Ricardo Rodriguez ad un passo dal Torino. L’ex terzino del Milan è stato richiesto esplicitamente dal nuovo allenatore dei granata Marco Giampaolo. Le società al momento non sembrano ancora aver trovato un accordo, anche se i segnali sono positivi. Il Milan parte da una valutazione di circa 4 milioni di euro scarsi, mentre la società di Cairo non vorrebbe superare i 3. Vedremo se durante i colloqui odierni si troverà una quadra della situazione, così da poter sbloccare una trattativa che farebbe contente entrambe le società. Oltre a Ricardo ... Leggi su zon

AndreaBricchi77 : Il Torino vuole 25 milioni per Lyanco (chi? ??), 100 per Belotti (??), ne offre 3 per Ricardo Rodriguez, però a 3,8 non ci arriva. ??????? - AlfredoPedulla : #Rodriguez al #Torino: incontro finito, si va avanti. #Ricardo per ora non valuta altre proposte - DiMarzio : #Torino, obiettivo Ricardo #Rodriguez per la fascia sinistra - alepulv76 : RT @talebanikov: La riunione delle nazioni unite per vendere Ricardo Rodriguez. Infantino e Ceferin parteciperanno in video conference con… - ILTOROSIAMONOI : ?? Rodriguez: c’è ancora distanza tra Toro e Milan,Cairo deve alzare l’offerta C'è ancora distanza tra Milan e Torin… -