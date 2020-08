Una Vita, 11 agosto 2020: anticipazioni puntata di oggi. L’incidente di Ramon (Di martedì 11 agosto 2020) Una Vita, 11 agosto 2020: ecco cosa succederà nella puntata di oggi in onda su Canale 5 Una Vita, 11 agosto 2020: ecco cosa succederà nella puntata di oggi della nota soap spagnola in onda su Canale 5 alle 14:10. Ramon e Lolita sono sempre più scettici nei confronti dell’affare promosso da Alfredo Bryce. Le parole dell’uomo però hanno incantato Antonito, che ha deciso di vendere il suo brevetto per le macchine da caffè in cambio di denaro da investire. La scelta, così avventata, è avvenuta a seguito del rifiuto da parte di Ramon di fargli un prestito. Scoperta della vendita, il Palacios si è mostrato molto deluso nei ... Leggi su zon

matteosalvinimi : 'Matteo non mollate, tenete duro.' 'Voto a sinistra da una vita, ma a questo giro a settembre scelgo la Lega.' L'ar… - matteosalvinimi : Buona domenica da tutta questa bella gente da Viareggio! C’è una gran voglia di cambiamento, di lavoro, di sicurezz… - chetempochefa : “Mia madre ha conservato la sua ironia fino all’ultimo: è stata la sua chiave di vita. È stata una donna che ha cre… - amiamociancora : RT @sherlockify: A volte dico “Vorrei essere più bella” anche se quel che penso è “Vorrei essere più magra” e questo la dice lunga sulla Fa… - tdrclaudio : @lottavonano Se il vaccino copre anche una piccolo parte di essere infetti perché non farlo non vi toglie anni di v… -