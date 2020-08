Pozzallo, 73 migranti positivi. La Sicilia è la regione con più casi. Ma gli untori sono i giovani che vanno a Corfù… (Di martedì 11 agosto 2020) A Pozzallo lunedì arriverà l’esercito. Il prefetto lo ha assicurato al sindaco Roberto Ammatuna, allarmato per i 73 casi di migranti positivi al Covid 19 nell’hotspot locale, che sarà presidiato da 90 militari. “Tutto questo in un solo giorno! – dice l’assessore alla Salute della Sicilia Ruggero Razza annunciando i nuovi contagi – Spero che adesso si capisca perché da mesi parliamo della necessità di un protocollo sanitario e di pesanti sottovalutazioni da parte di Roma”. La rabbia dell’assessore alla Salute Razza “Le (non) decisioni adottate – aggiunge Razza – stanno contribuendo drasticamente al contagio continuo dei migranti tra loro con pesanti ripercussioni in termini di ... Leggi su secoloditalia

