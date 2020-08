“Potrebbe essere lontano”. Viviana Parisi, l’ipotesi sul piccolo Gioele (Di martedì 11 agosto 2020) Solo l’autopsia potrà chiarire le cause del decesso di Viviana Parisi, la deejay di 43 anni trovata morta sabato nei boschi vicino a Caronia, in provincia di Messina, a cinque giorni dalla sua scomparsa insieme al figlio di quattro anni Gioele. Un esito atteso dagli inquirenti con particolare attenzione perché dal risultato dipenderà il proseguimento delle ricerche del bambino di cui si sono perse le tracce. La speranza adesso è ritrovare Gioele sano e salvo. E a questo proposito proseguono senza sosta le ricerche. Gli inquirenti utilizzano anche cani molecolari e droni per cercarlo, in un perimetro che supera i 400 ettari. L’esame autoptico verrà eseguita oggi pomeriggio all’ospedale Papardo di Messina dalle dottoresse Elvira Spagnolo Ventura e Daniela Sapienza e da ... Leggi su caffeinamagazine

