Partito Democratico, il derby Petitto-Ciarcia sarà deciso dalla direzione nazionale (Di martedì 11 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – E’ in programma nella giornata di oggi la direzione nazionale del Partito Democratico. All’appuntamento il commissario Aldo Cennamo non scioglierà le riserve per la lista alle prossime Elezioni Regionali. Il derby tra Livio Petitto e Michelangelo Ciarica, secondo Cennamo, appare risolvibile. La scelta dunque passerà alla segreteria regionale guidata da Leo Annunziata in sinergia con il governatore Vincenzo De Luca. Ad oggi non è esclusa un possibile intervento da parte del Nazzareno. Sul fronte delle altre liste le idee sono abbastanza chiare. Italia Viva confermerà l’asse formata da Enzo Alaia e Stefania Siano; +Europa ha annunciato i nomi di Malio Lomazzo e Angelo Di Pietro; la lista ... Leggi su anteprima24

DeborahBergamin : ??Il NO di @giorgio_gori al referendum costituzionale che si terrà il prossimo settembre è un segnale importante. An… - Linkiesta : Franceschini è stato tra i principali sostenitori del patto con i 5 stelle, ma da molto tempo non parla più di poli… - Linkiesta : Al #referendum sulla riduzione dei parlamentari la destra voterà sì all'iniziativa targata #Cinquestelle e sostenut… - sherpa810 : RT @VittorioBanti: @renatogiannetti @2631925 @AlbertoBagnai @Luca_Fantuzzi Dagli anni '90 hanno ridotto i finanziamenti, eliminando tratte… - 2631925 : RT @VittorioBanti: @renatogiannetti @2631925 @AlbertoBagnai @Luca_Fantuzzi Dagli anni '90 hanno ridotto i finanziamenti, eliminando tratte… -