Lega, il silenzio di Zaia sui tre consiglieri che hanno chiesto il bonus. Lorenzo Fontana: “L’orientamento è non ricandidarli” (Di martedì 11 agosto 2020) Luca Zaia non parla, Lorenzo Fontana sì. E l’impressione e che i tre consiglieri regionali della Lega in Veneto, che hanno chiesto il bonus da 600 euro previsto per le partite Iva in difficoltà, rischiano sempre di più di non essere ricandidati. “Dovremo parlarne al nostro direttivo e già ne ho parlato con Matteo Salvini: l’orientamento è quello di non mettere in lista chi ha chiesto il bonus Covid. hanno fatto una grandissima sciocchezza”, dice l’ex ministro e commissario della Lega in Veneto. La ricandidatura alle regionali di settembre di Gianluca Forcolin, Riccardo Barbisan e Alessandro Montagnoli dunque è ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Lega silenzio Lega, il silenzio di Zaia sui tre consiglieri che hanno chiesto il bonus Il Fatto Quotidiano Caltanissetta: “Divide et Impera” ed il gioco è fatto

Bonus Inps, Luca Zaia non perdona i suoi furbetti

Pare che la goccia ad aver fatto traboccare il vaso dell’ira di Matteo Salvini sia stata la dichiarazione di Ubaldo Bocci, consigliere comunale fiorentino in quota Lega, ma soprattutto ex manager con ...

