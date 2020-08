Coronavirus, Vaia (Spallanzani): “Sono terrorizzato da due questioni fondamentali: i trasporti e la scuola” (Di martedì 11 agosto 2020) “Il numero di contagi continua a crescere, ma non è altissimo. Almeno non ancora. Siamo in tempo per intervenire, ma serve farlo rapidamente. Sono terrorizzato, non tanto dal virus in sé, perché ho sempre creduto e sostenuto che avremmo vinto noi, ma da due questioni fondamentali: i trasporti e la scuola“: lo ha affermato Francesco Vaia, direttore sanitario dell’Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, in un’intervista al “Corriere della Sera“. “Ho l’impressione che stiamo rimanendo come paralizzati. Come quando si fa un brutto sogno e dallo spavento si resta fermi, immobili, senza sapere cosa fare. Ora invece serve agire. Non stiamo facendo quello che dobbiamo“, come, ad ... Leggi su meteoweb.eu

Il direttore sanitario dell’Istituto per le malattie infettive di Roma: «I rischi derivanti da scuola e trasporti mi terrorizzano. Per la sperimentazione del vaccino 3mila candidati» ...

In migliaia si sono candidati per testare lo studio dello Spallanzani. Il direttore del centro: «E’ il grande cuore degli italiani» Una mobilitazione straordinaria, al di sopra di ogni aspettativa. È ...

