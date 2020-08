Coronavirus, 6 morti e 412 nuovi positivi: 89 solo in Sicilia. Aumentano i malati, due regioni a contagio zero (Di martedì 11 agosto 2020) Coronavirus , salgono i contagi in Italia: i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono oggi 412 , secondo i dati del Ministero della Salute, ieri erano stati 259,. I casi totali salgono ... Leggi su leggo

Coronavirus, altri 412 casi e 6 morti

18:21Il giallo sulla fine di Viviana, iniziata l'autopsia: l'entomologo nel team per ricostruire luogo e momento della morte

Coronavirus, aumentano i casi in Italia: 412 positivi in 24 ore

Milano, 11 ago. (askanews) - Cresce ancora il numero dei nuovi contagi da Coronavirus in Italia rispetto a ieri. Oggi i nuovi positivi sono 412 (ieri erano 259, ndr) a fronte di oltre 40mila tamponi.

