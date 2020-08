Audisio: da Sarri a Pirlo, l’eterna lotta tra chi ha bisogno della gavetta e chi no (Di martedì 11 agosto 2020) “C’è gente che per arrivare in cima ha bisogno di una vita, di attese, di molti tramonti e ci sono quelli a cui basta un’alba. Ci sono i Pirlo e gli altri”. Ma per Emanuela Audisio “poi c’è lo sport che attende le rivoluzioni con la certezza che nessuno schioderà la tradizione dal trono”. E invece poi lo stesso sport può “essere sbarazzino, taglia corto, decapita corone che non sanno reggere la storia, ma anche quelle che si credono chissaché”. Per l’editorialista di Repubblica il passaggio da Sarri e Pirlo è una scalata ideologica, perché “la gavetta è un alfabeto culturale, un classico che viene imposto a tutti, non solo mentalmente. Tra i predestinati e ... Leggi su ilnapolista

