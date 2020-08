Politano: “Grazie Napoli per l’affetto riservato e per il mio primo trofeo” (Di lunedì 10 agosto 2020) Matteo Politano, arrivato al Napoli a gennaio dall’Inter, al termine di questa stagione ha speso qualche minuto per ringraziare il club e tifosi azzurri. Queste le parole dell’attaccante su instagram: “È difficile riassumere in poche parole questa stagione eterna e infinita che abbiamo vissuto. Ma adesso che questa strana annata si è conclusa, mi ritaglio due minuti per ringraziarvi. Grazie Napoli per l’accoglienza che mi hai riservato, inondandomi d’affetto. Mi hai permesso di vincere il mio primo trofeo. Di gioire e festeggiare in un gruppo unito come non mai. Ora ricarichiamo le pile per tornare ancora più carichi con l’avvento della nuova stagione, perché con questa squadra possiamo toglierci ancora tante soddisfazioni. A ... Leggi su alfredopedulla

