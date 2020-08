Nancy Coppola prima e dopo il bendaggio gastrico, 20 chili in meno ma non è stato semplice (Foto) (Di lunedì 10 agosto 2020) Obiettivo raggiunto per Nancy Coppola che con il bendaggio gastrico è riuscita a dimagrire (Foto). Ha perso ben 20 chili la cantante neomelodica che oggi mostra il risultato, soddisfatta di pubblicare la differenza tra il prima e il dopo l’intervento. Con le gravidanze e il suo lavoro che non le permetteva di essere molto attenta alla dieta Nancy Coppola aveva preso un bel po’ di peso, non riusciva a sentirsi bene con la sua nuova taglia, alla fine con i medici ha optato per il bendaggio gastrico e oggi dopo tante difficoltà si piace di nuovo. Sono trascorsi dieci mesi da quando Nancy ha annunciato che iniziava il suo percorso ... Leggi su ultimenotizieflash

