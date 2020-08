Microsoft svela di voler acquisire TikTok e il valore della società aumenta di 77 miliardi di dollari (Di lunedì 10 agosto 2020) Il gigante tecnologico Microsoft ha recentemente confermato una trattativa per una possibile acquisizione della famosa app TikTok negli Stati Uniti e in altri paesi, e questo ha portato a un aumento significativo del prezzo delle azioni della società e del valore totale.Business Insider ha notato che il prezzo delle azioni di Microsoft è aumentato di oltre il 5% in seguito alla notizia, e questo equivale a un aumento di circa $ 77 miliardi rispetto al valore di mercato totale di Microsoft. L'azienda ora vale più di $ 1,6 trilioni.Microsoft prevede di completare le discussioni sull'acquisizione con il proprietario di TikTok, ByteDance, entro il 15 settembre. Secondo ... Leggi su eurogamer

