Viviana, i due testimone-chiave sono scomparsi. Mistero e inquietante sospetto: cosa stanno nascondendo? (Di domenica 9 agosto 2020) Ci sono troppi misteri, troppe cose che non tornano, nella vicenda di Viviana Parisi e il piccolo Gioele, la madre trovata morta nel bosco di Caronia e il figlio di cui, invece, ancora non si ha nessuna traccia. Il corpo della dj, 43 anni, è stato ritrovato ieri, sabato 8 agosto: i due erano scomparsi da lunedì, dopo il piccolo incidente avvenuto in autostrada. Ora, come detto, l'angoscia di tutta Italia e del marito, Domenico Mondello, è per il piccolo scomparso. E tra le varie cose che proprio non tornano, c'è qualcosa che riguarda gli attimi che hanno seguito l'incidente in autostrada, che ha coinvolto la Opel Corsa di Viviana e un furgoncino con due operai a bordo. Questi ultimi hanno detto di aver visto, di sfuggita, solo la donna. Insomma, Gioele ... Leggi su liberoquotidiano

