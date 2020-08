Il contingente americano in Afghanistan scenderà sotto i 5 mila soldati entro novembre (Di domenica 9 agosto 2020) AGU - Il capo del Pentagono, Mark Esper, ha riferito che gli Stati Uniti porteranno le truppe dispiegate in Afghanistan sotto i 5 mila uomini entro poco più di tre mesi. "Scenderemo a un numero inferiore a 5 mila prima della fine di novembre", ha affermato in un'intervista a FoxNews. Esper ha precisato che il Pentagono deve ancora informare i membri del Congresso sul piano di disimpegno e deve anche assicurarsi che "gli Usa non siano minacciati da terroristi provenienti dall'Afghanistan". "L'annuncio della nuova riduzione di militari degli Stati Uniti in Afghanistan è in linea con quanto concordato alla NATO, anche nei giorni scorsi, tra i paesi contributori e, in particolare, tra le framework nations, tra cui l'Italia" . Così il Ministro ... Leggi su agi

