Giulia De Lellis, la sorella snobba Damante ma non Iannone: “Auguri zio” (Di domenica 9 agosto 2020) Un Andrea è di troppo, almeno per Veronica la sorella di Giulia De Lellis. Destino vuole che la nipote dell’influencer dei record, Matilde, sia nata lo stesso giorno di Andrea Iannone, cioè il 9 agosto. Fin qui nulla di male, una pura coincidenza. Ciò che invece non è una coincidenza bensì una certezza è che … L'articolo Giulia De Lellis, la sorella snobba Damante ma non Iannone: “Auguri zio” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

Novella_2000 : Il messaggio (a sorpresa) della sorella di Giulia De Lellis per Andrea Iannone - Notiziedi_it : La cugina di Andrea Damante si sposa, il gesto di Giulia De Lellis spiazza tutti (FOTO) - blogtivvu : Tra Andrea Damante e Giulia De Lellis “spunta” Iannone: la “colpa” è della sorella di lei, fan furiosi! ??? ?? Ti ra… - blogtivvu : Tra Andrea Damante e la De Lellis “spunta” Iannone: la “colpa” è della sorella di Giulia, i fan sono furiosi… - 8antonio8989 : Ma vi ricordate di quando al #GFvip Giulia De Lellis chiese a Jeremias Rodriguez in che giorno festeggiasse il Nata… -