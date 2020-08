Pillola abortiva, il Pd torna all'attacco della presidente dell'Umbria. Verini: "Tesei si scusi con le donne e revochi la delibera" (Di sabato 8 agosto 2020) Dopo la svolta del ministro Speranza che permette l'aborto farmacologico in day hospital, i dem si scagliano nuovamente contro la governatrice che a giugno ha imposto il ricovero Leggi su repubblica

