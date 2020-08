Champions League 2019/2020, quarti di finale: tabellone e accoppiamenti (Di sabato 8 agosto 2020) Entra nel vivo la Champions League con i quarti di finale che si disputeranno una volta terminati gli ottavi. Ecco di seguito il tabellone completo con gli accoppiamenti di questo turno che si giocherà in gara secca a Lisbona con eliminazione diretta e pass per le semifinali. Già delineata la parte bassa del tabellone con Lipsia-Atletico Madrid e Atalanta-PSG, nulla è ancora deciso per quanto riguarda la parta alta comprendente Juventus e Napoli. Queste dunque le partite che si disputeranno da mercoledì 12 a sabato 15 agosto 2020 con orario di inizio fissato per le 21. Sportface.it continuerà a tenervi compagnia nell’arco del percorso europeo con gli aggiornamenti in tempo reale, gli approfondimenti, le pagelle, ... Leggi su sportface

