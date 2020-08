Andrea Pirlo è il nuovo allenatore della Juventus: il comunicato ufficiale (Di sabato 8 agosto 2020) Juventus, Andrea Pirlo nuovo allenatore Andrea Pirlo è il nuovo allenatore della Juventus. Il club bianconero, dopo l’esonero di Maurizio Sarri (comunicato in mattinata), non ha perso tempo per trovare il sostituto. La scelta del presidente Andrea Agnelli è ricaduta sull’ex centrocampista che è stato promosso alla guida della prima squadra, dopo che pochi giorni fa era tornato in bianconero nelle vesti di tecnico della Juventus Under 23. L’ex giocatore bianconero, campione del mondo nel 2006, è arrivato nel pomeriggio a Torino e si è recato subito presso la sede ... Leggi su tpi

juventusfc : UFFICIALE ?? Andrea Pirlo nuovo allenatore della Prima Squadra ?? - romeoagresti : ?? Andrea #Pirlo è il nuovo allenatore della #Juventus // Pirlo is the new Juventus coach @goalitalia @Goal - BBCSport : Juventus have appointed Andrea Pirlo to replace Maurizio Sarri. More: - gabrielpelaeza : RT @juventusfc: UFFICIALE ?? Andrea Pirlo nuovo allenatore della Prima Squadra ?? - Ciela_92 : RT @juventusfc: UFFICIALE ?? Andrea Pirlo nuovo allenatore della Prima Squadra ?? -