Stefano e Belén, la verità di Maria De Filippi: “Avevo ragione” (Di venerdì 7 agosto 2020) Maria De Filippi, che conosce molto bene tanto Belén Rodriguez quanto Stefano De Martino, ha delle riserve sugli scenari futuri e non esclude che i due, nonostante si trovino ora sentimentalmente più lontani che mai, possano tornare un giorno insieme, per la terza volta. Tuttavia, ora che è ancora troppo presto per tirare le somme, la Queen sembra propendere verso la parte dell’argentina. Maria De Filippi: la sua verità su Belén e Stefano Chi meglio di Maria De Filippi può conoscere bene i dettagli più intimi della relazione e dei rapporti tra Stefano De Martino e Belén Rodriguez. Lei, che ha visto nascere quell’amore sotto i suoi occhi nello studio di Amici, ... Leggi su thesocialpost

IlContiAndrea : Una edizione di #Amici molto discussa Stefano De Martino 'se non fa pasticci non è lui' Bisciglia 'era un giocatore… - trash_italiano : ALESSIA ADESSO ASPETTIAMO TE CHE CI PIAZZI ANCHE FRECCIATINE SU STEFANO DE MARTINO E BELEN. - Notiziedi_it : Maria De Filippi: “Stefano e Belen potrebbero tornare insieme” - clikservernet : Maria De Filippi: “Belen e Stefano De Martino? A Emma Marrone dissi io del tradimento” - Noovyis : (Maria De Filippi: “Belen e Stefano De Martino? A Emma Marrone dissi io del tradimento”) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : Stefano Belén Belén, Marcuzzi e De Martino: gossip o spot? Corriere della Sera