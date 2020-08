Sicilia, scomparsa di Viviana Parisi col figlio Gioele: “Il Coronavirus l’ha terrorizzata, era instabile. Temiamo possa aver avuto uno shock dopo l’incidente” (Di venerdì 7 agosto 2020) Continuano le ricerche di Viviana Parisi, 43 anni, col figlio Gioele scomparsi da 5 giorni nel messinese. Fabio Ettaro dirigente del commissariato di Polizia a Taormina sta indagando in merito a una segnalazione proveniente da Giardini Naxos: “Stiamo verificando le testimonianze raccolte da persone che avrebbero visto la donna scomparsa Viviana Parisi con il bambino a Giardini Naxos (Me) alla villa e al parco giochi , tuttavia al momento non abbiamo avuto riscontri certi. Ieri – prosegue Ettaro – abbiamo fatto indagini anche alla Guardia medica di Giardini Naxos dove era stata segnalata anche la presenza della donna, ma dalle immagini che abbiamo visionato escludiamo in questo caso si tratti della persona ... Leggi su meteoweb.eu

maryfalco71 : RT @MissingDeniseMp: ?? La legge potrebbe essere uguale per tutti, ma di sicuro no, il criterio adottato per i singoli casi. Piera Maggio P… - louvreless16 : Comunque del caso della ragazza scomparsa col bambino in Sicilia io non capisco le dichiarazioni del marito “tranqu… - MarekNapoli : RT @MissingDeniseMp: ?? La legge potrebbe essere uguale per tutti, ma di sicuro no, il criterio adottato per i singoli casi. Piera Maggio P… - quotidianodirg : La Dj Viviana Parisi scomparsa con il figlio da 2 giorni: Chi l'ha visto? - Fa_fanculo : RT @Death35902652: 'Viviana, ascoltami bene.Torna a casa. È stato solo un piccolo incidente, non ti succede niente, né a te e né al bambino… -