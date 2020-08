Le nuove uscite della musica rap di oggi, venerdì 7 agosto 2020 (Di venerdì 7 agosto 2020) Nuova musica nel mondo del rap anche in questo primo venerdì di agosto. Tante pubblicazioni di singoli, sia in Italia che negli Stati Uniti Gli amanti del rap potranno godere di nuova musica anche questa settimana, mentre si rilassano sulle calde spiagge di questa particolare estate, grazie alle pubblicazioni di questo primo venerdì di agosto. Nuovo singolo per Tredici Pietro, che ha pubblicato “Dimmi come fare, lo faccio“. Il rapper, figlio di Gianni Morandi, ha anche rilasciato il video del singolo su YouTube. Nuovo singolo accompagnato da video su YouTube anche per Giaime, che ha pubblicato “Gimmi Andryx 2020“. Da sottolineare la particolarità del video, che si presente come una sorta di short movie con una trama che ingloba il brano. Video a cui hanno ... Leggi su zon

