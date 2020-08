Beautiful, anticipazioni USA: SALLY SPECTRA, ecco come uscirà di scena (Di venerdì 7 agosto 2020) Nelle puntate americane di Beautiful, l’uscita di scena di SALLY SPECTRA è già avvenuta e in modo piuttosto sotto tono. Per la giovane stilista, infatti, non ci saranno lunghi addii né confronti con personaggi che esulino da quelli con cui ha maggiormente interagito negli ultimi mesi: Wyatt Spencer, Flo Fulton e Katie Logan.Leggi anche: Daydreamer anticipazioni: CAN sarà arrestato, ecco perchéLe ultime scene di SALLY l’hanno vista avere a che fare proprio con la più giovane delle sorelle di Brooke, furiosa per essere stata usata come pedina nel piano ingannevole della designer. La SPECTRA infatti, in ospedale per accertamenti circa preoccupanti sintomi, aveva ricevuto una diagnosi di ... Leggi su tvsoap

