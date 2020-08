Wall Street resta al palo (Di giovedì 6 agosto 2020) (Teleborsa) – Sosta intorno alla parità la Borsa di New York, con il Dow Jones che si attesta a 27.238 punti; sulla stessa linea, resta piatto l’S&P-500, con le quotazioni che si posizionano a 3.332 punti. Leggermente positivo il Nasdaq 100 (+0,6%); sulla stessa tendenza, in frazionale progresso l’S&P 100 (+0,44%). Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori telecomunicazioni (+1,93%) e informatica (+0,59%). Tra i più negativi della lista dell’S&P 500, troviamo i comparti sanitario (-1,07%), energia (-0,83%) e finanziario (-0,64%). Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Walt Disney (+2,28%), Apple (+2,12%), McDonald’s (+1,30%) e Cisco Systems (+0,80%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Boeing, che continua la seduta con -1,53%. Sotto pressione Travelers Company, con un forte ... Leggi su quifinanza

