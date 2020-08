Quante parolacce dicono i giocatori di baseball. Le tv Usa non sanno come fare (Di giovedì 6 agosto 2020) Quando Mihajlovic e Gasperini se ne sono detti di tutti i colori nel silenzio dello stadio a porte chiuse, il telecronista di Sky ha chiesto silenzio e attenzione: “Sentiamo che dicono!”. Ed effettivamente ne valeva la pena. Il voyeurismo audio da noi è un di più, uno dei pochi vantaggi del calcio senza pubblico. Invece negli Stati Uniti, molto più attenti a questo tipo di cose – almeno in apparenza – la volgarità degli atleti sta diventando un problema. Hanno scoperto, per esempio, che i giocatori di baseball in campo si dicono le peggio cose. Solo che prima le sentivano in pochi, coperte dal rumore della folla. Ora invece vanno in diretta nazionale, e spesso i commentatori sorpresi da imprecazioni e bestemmie varie sono costretti semplicemente a scusarsi, un ... Leggi su ilnapolista

