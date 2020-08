Sospese le riprese di Elite 4 per un positivo al Coronavirus nel cast: Netflix conferma lo stop (Di mercoledì 5 agosto 2020) Parte decisamente in salita il progetto di Elite 4. E non solo perché il già annunciato cambio radicale del cast ha scatenato il malcontento in gran parte degli spettatori. Ora il problema di Elite 4 è ben più concreto: un caso di Coronavirus è stato accertato sul set e bisogna testare tutte le persone coinvolte nelle riprese della nuova stagione della serie spagnola di Netflix. Secondo un report in esclusiva del portale spagnolo FormulaTV, le riprese di Elite 4 sono già state Sospese: il motivo è l'emersione di un caso di contagio da Covid-19 all'interno del cast (non è stato ovviamente diffuso il nome della persona colpita da ... Leggi su optimagazine

Sospese le riprese di Elite 4 per un positivo al Coronavirus nel cast: Netflix conferma lo stop

Parte decisamente in salita il progetto di Elite 4. E non solo perché il già annunciato cambio radicale del cast ha scatenato il malcontento in gran parte degli spettatori. Ora il problema di Elite 4 ...

