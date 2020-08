Pierluigi Diaco: "Ho sofferto di depressione" (Di mercoledì 5 agosto 2020) Nel corso della diretta pomeridiana di Io e Te, il programma postprandiale di Rai1 condotto da Pierluigi Diaco con Katia Ricciarelli e Santino Fiorillo, il presentatore ha fatto un inatteso coming out, rivelando di aver avuto un problema di salute: "Ho sofferto di un male interiore, la depressione... Ho fatto un percorso, sono andato dal neurologo e poi ho fatto analisi di gruppo e individuale. Non esistono malesseri di serie A e di serie B. I mali dell'anima vanno curati con gli specialisti e non sottovalutati". Diaco ha poi continuato: "Mando un saluto a chi in questo momento sta vivendo questo dramma e non si sente capito". Pierluigi Diaco è al secondo anno consecutivo al timone di Io e Te, trasmissione di emotainment del palinsesto estivo dell'ammiraglia ... Leggi su blogo

