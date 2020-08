"Le gelosie, perché non ho lavorato con lui". Morto Sergio Zavoli, la confessione di Bruno Vespa (Di mercoledì 5 agosto 2020) Addio a un maestro della televisione, a una colonna, a un uomo che ha fatto la storia del giornalismo e del piccolo schermo. Addio a Sergio Zavoli, che ci lascia a 96 anni. Un uomo che innovò, stravolse il linguaggio della televisione. E tra i messaggi di cordoglio, si nota quello, sentito e appassionato, di Bruno Vespa. Il quale nel suo commiato rivela anche un particolare relativo al fatto che lui, con Zavoli, di fatto non aveva potuto lavorare. Su Twitter, il conduttore di Porta a Porta scrive: "Addio a Sergio Zavoli, il più grande giornalista radiotelevisivo di sempre. Narratore eccelso con voce leggendaria. Non ho potuto lavorare con lui per le gelosie del Tg, ma guardando i suoi servizi ho imparato molto.Onorato di aver preso da lui ... Leggi su liberoquotidiano

Sergio Zavoli, Bruno Vespa: "Morto il più grande di sempre. Non ho lavorato con lui per le gelosie del tg"

“Il mio regalo blu alla Roma post Covid”

Roma. E così Roma avrà un’altra Nuvola? “Calma, è un piccolo grande progetto, ma molto importante. Si chiamerà No Hospital. Sarà il mio regalo alla città, un lascito. Un messaggio di speranza, certo, ...

