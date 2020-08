Jurassic World: Dominion, Laura Dern e Sam Neill di nuovo insieme sul set (Di mercoledì 5 agosto 2020) Le star Laura Dern e Sam Neill hanno iniziato le riprese di Jurassic World: Dominion, come confermano le foto condivise sui social. Jurassic World: Dominion rimostrerà in azione anche i personaggi interpretati da Laura Dern e Sam Neill e i due attori hanno ora condiviso le foto che rivelano l'inizio del loro lavoro sul set. Su Instagram le due star hanno infatti pubblicato online degli scatti in cui annunciano ai propri follower che sono di nuovo insieme nel mondo dei dinosauri. Gli interpreti della dottoressa Ellie Sattler e del Dottor Alan Grant in Jurassic Park hanno condiviso le immagini del loro primo giorno di riprese, ... Leggi su movieplayer

