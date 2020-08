"Io, mamma di una figlia gay, vi chiedo di approvare la legge contro l'omofobia" (Di mercoledì 5 agosto 2020) Anna racconta Maddalena e il suo "coming out" a 15 anni. "Si vestiva da maschio, la prendevano in giro, la emarginavano. I nostri ragazzi vengono insultati e aggrediti. Ringrazierò sempre la sua prof di Lettere, la prima persona che l'ha aiutata a credere in se stessa". Leggi su repubblica

Anna racconta che sua figlia Maddalena, 18 anni, festeggia due compleanni. “Il giorno della sua nascita e il giorno della sua liberazione, quando ha fatto coming out”. Era l’11 ottobre del 2017 e Madd ...

