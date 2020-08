Guardiola: “Se non vinco la Champions League avrò fallito” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Pep Guardiola non si nasconde: l’obiettivo del suo Manchester City è vincere la Champions League. Non riuscirci farebbe cambiare il volto della stagione, come ha fatto capire l’allenatore in un’intervista rilasciata a DAZN. Bisogna vincere perché non so che proverei nel vedere che ancora non è successo. Ci ho provato il primo anno, il secondo, il terzo, il quarto… Gli anni in cui sono stato qui. Se posso giocarla, posso vincerla. Se non la vinco avrò fallito ma l’importante è averci provato. Quello che ho vinto non mi dà il diritto morale di saperne di più. L'articolo Guardiola: “Se non vinco la Champions League avrò fallito” ilNapolista. Leggi su ilnapolista

