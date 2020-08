Castelvenere, incidente all’alba: ferita una persona (Di mercoledì 5 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCastelvenere – incidente stradale questa mattina, all’alba, sulla variante Castelvenere – Guardia Sanframondi. Una Fiat Stilo, con a bordo solo il conducente, si è ribaltata su un lato andando a terminare la propria corsa contro il guardarail. Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco di Telese Terme per rimettere in sicurezza l’area. Il conducente è stato trasportato in ospedale dal 118. L'articolo Castelvenere, incidente all’alba: ferita una persona proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

