Trovato il turista che ha danneggiato la Paolina Borghese: è austriaco (Di martedì 4 agosto 2020) La Paolina Borghese, la statua di Canova era stata danneggiata il 31 luglio al museo Canova di Possagno, in provincia di Treviso per un selfie. Scoperto il colpevole. L’atto vandalico ha rovinato il piede della statua spezzandone due dita del piede e causando gravi danni. Il colpevole si sarebbe dato alla fuga subito dopo … L'articolo Trovato il turista che ha danneggiato la Paolina Borghese: è austriaco è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

fanpage : Trovato il turista che ha danneggiato la “Paolina Borghese”: dopo il selfie era andato via - TheRenry : RT @fanpage: Trovato il turista che ha danneggiato la “Paolina Borghese”: dopo il selfie era andato via - Samira1577 : RT @fanpage: Trovato il turista che ha danneggiato la “Paolina Borghese”: dopo il selfie era andato via - MaristinaG : RT @fanpage: Trovato il turista che ha danneggiato la “Paolina Borghese”: dopo il selfie era andato via - giannettimarco : RT @fanpage: Trovato il turista che ha danneggiato la “Paolina Borghese”: dopo il selfie era andato via -

Ultime Notizie dalla rete : Trovato turista Movida violenta, turista ubriaco trovato ferito in spiaggia. Tre locali a rischio chiusura Corriere Adriatico Identificato grazie ai video il turista austriaco che ha mutilato la statua di Canova: "Pagherò i danni"

Prima l'hanno individuato, poi è stato lui stesso ad ammettere le proprie responsabilità: trovato il turista austriaco 50enne che sabato scorso aveva danneggiato la “Paolina Borghese” di Antonio ...

Cattolica: parto improvviso in spiaggia per una turista austriaca che diventa madre per la settima volta

Questa situazione ha visto protagonista una turista austriaca in attesa del settimo figlio, che ha accusato un malore improvviso facendola trovare di fronte a un pericolo. Il destino l’ha ...

Prima l'hanno individuato, poi è stato lui stesso ad ammettere le proprie responsabilità: trovato il turista austriaco 50enne che sabato scorso aveva danneggiato la “Paolina Borghese” di Antonio ...Questa situazione ha visto protagonista una turista austriaca in attesa del settimo figlio, che ha accusato un malore improvviso facendola trovare di fronte a un pericolo. Il destino l’ha ...