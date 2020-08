Salvini e Zaia, scontro sotterraneo tra due modelli di Lega: segretario in tilt sulle mascherine, governatore solo sull’autonomia (Di martedì 4 agosto 2020) mascherine & autonomia. E’ in queste due parole che si condensa lo scontro-non scontro tra Matteo Salvini e Luca Zaia, quell’oscillazione del consenso pubblico che sembra premiare il secondo rispetto al primo, quel guardarsi da lontano che accompagna da mesi le mosse del segretario leghista e del governatore veneto lanciato verso la riconferma (sarebbe la terza volta) nelle elezioni regionali di settembre. Adesso Salvini sembra aver cambiato tattica, raccomandando ai giovani di rispettare la scienza e usare la testa, a costo di indossare quelle mascherine che lui ha invece ostentatamente e in modo provocatorio rifiutato in incontri pubblici, kermesse politiche, incontri ravvicinati e conferenze negazioniste. Le prediche ... Leggi su ilfattoquotidiano

sole24ore : L’estate calda di Salvini: Lega divisa, l’ombra di Zaia e il rischio di perdere il Nord - Alberto71827700 : @Cris25255507 @fenice_risorta Zaia non sopravalutatelo, e un gradino sopra Salvini e badate che è ben poco - Michele20187778 : RT @fattoquotidiano: Salvini e Zaia, scontro sotterraneo tra due modelli di Lega: segretario in tilt sulle mascherine, governatore solo sul… - fattoquotidiano : Salvini e Zaia, scontro sotterraneo tra due modelli di Lega: segretario in tilt sulle mascherine, governatore solo… - Gianni81979496 : @Beatric45586215 @gigiostars Zaia deve ringraziare i suoi collaboratori medici che gli hanno detto: se seguiamo il… -