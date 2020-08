Previsioni Meteo, ciclone in azione sull’Itala: maltempo e crollo termico da oggi pomeriggio anche al Centro/Sud (Di martedì 4 agosto 2020) Previsioni Meteo – Nelle ultime ore, il cavo nordatlantico sta affondando in maniera decisa sul nostro bacino. L’isolinea gpdam 576, quella che rappresenta mediamente la linea barica instabile nella fase estiva alle quote medie troposferiche, ha oramai abbracciato ampiamente l’intera penisola, ponendosi con curvatura ciclonica sin quasi alla Sicilia e inglobando tutto il territorio entro sera. In seno alla saccatura nordatlantica è entrato, oramai pienamente sul bacino centrale del Mediterraneo, anche un vortice perturbato in quota, ma con buona corrispondenza anche al suolo. Attualmente il vortice è in azione sul Centro Italia e sta convogliando corpi nuvolosi associati a rovesci e temporali verso il Nord Appennino, localmente verso la Romagna, sui ... Leggi su meteoweb.eu

