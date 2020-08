Naomi Scott, star di Aladdin, sarà la protagonista del film sci-fi Distant (Di mercoledì 5 agosto 2020) L'attrice Naomi Scott sostituirà Rachel Brosnahan come protagonista di Distant, un nuovo film sci-fi in cui reciterà anche Anthony Ramos. Naomi Scott, la protagonista di Aladdin, sarà la star del film sci-fi Distant accanto ad Anthony Ramos, uno degli interpreti del musical di Broadway Hamilton. L'attrice sostituirà Rachel Brosnahan che, a causa dei ritardi legati al Coronavirus, nei prossimi mesi sarà impegnata sul set della serie La fantastica signora Maisel. Distant verrà diretto da Will Speck e Josh Gordon (Blades of Glory), mentre la sceneggiatura sarà firmata da Spenser Cohen. Il lungometraggio sci-fi con ... Leggi su movieplayer

