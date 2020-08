“Juan Carlos abbandona la Spagna”: la notizia sulle prime pagine dei giornali spagnoli. Ma la moglie Sofia non lo segue (Di martedì 4 agosto 2020) Quando i giornali hanno dato notizia della lettera inviata al figlio Felipe VI che comunicava la sua partenza per l’estero, il re emerito della Spagna Juan Carlos, travolto dagli scandali finanziari, aveva già lasciato la Zarzuela. E mentre il dibattito sui social travolge sudditi e politica, anche le prime pagine dei giornali spagnoli di oggi sono dedicate a lui. A dare per primo la notizia della sua partenza è stato El Mundo. La moglie Sofia, invece, che non è coinvolta in nessun modo nelle indagini, resterà a Madrid, continuando a svolgere alcune attività legate alla casa reale e il suo lavoro nella fondazione che porta il suo nome. L'articolo “Juan ... Leggi su ilfattoquotidiano

Corriere : Inchiesta sulla frode fiscale: Juan Carlos lascia la Spagna - MediasetTgcom24 : SPAGNA, L'ANNUNCIO DI RE JUAN CARLOS: 'LASCIO IL PAESE' - Agenzia_Ansa : L'annuncio di re Juan Carlos: 'lascio la Spagna e vado all'estero'. Monarca travolto dalle inchieste per evasione f… - ddelich : RT @Corriere: Juan Carlos, l’esilio (o fuga?) dell’ex re. La meta sarebbe Santo Domingo, ma Sofia non lo segue - DelgadoMilli : RT @Corriere: Juan Carlos, l’esilio (o fuga?) dell’ex re. La meta sarebbe Santo Domingo, ma Sofia non lo segue -

Ultime Notizie dalla rete : “Juan Carlos "Ridere sotto le bombe": il gioco del papà in Siria per non far spaventare la figlia Corriere della Sera