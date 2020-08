In Campania nuova allerta meteo per raffiche di vento e temporali fino alla mezzanotte di domani (Di martedì 4 agosto 2020) In Campania nuova allerta meteo per piogge e temporali dalle 6 alla mezzanotte di domani dopo la criticità, sempre di colore Giallo, in vigore fino alle 20 di oggi. La Protezione civile regionale ha comunicato che si prevedono “precipitazioni a prevalente carattere di rovescio e temporale, puntualmente di moderata intensità. Possibili raffiche nei temporali”. I fenomeni temporaleschi sono caratterizzati da un’incertezza previsionale e rapidità di evoluzione. Si prevedono possibili danni alle coperture e alle strutture provvisorie dovuti a raffiche di vento, fulminazioni, possibili grandinate e a caduta di rami o alberi. Tra i rischi segnalati: ruscellamenti superficiali con ... Leggi su ildenaro

