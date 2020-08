Effetto Covid (e non solo), i giovani medici dicono no al servizio nelle zone turistiche: «Senza protezioni e sottopagati» (Di martedì 4 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (4 agosto) In vacanza Senza la preSenza di un medico che possa intervenire in caso di bisogno. Tra gli effetti indiretti del Coronavirus in Italia, anche quello dell’asSenza delle guardie mediche turistiche. Nei luoghi montani del Bergamasco e della Valtellina, alcune zone registrano solo otto giorni di servizio nel mese di agosto. Dopo il difficile periodo di lockdown l’afflusso di villeggianti, soprattutto italiani, ha aumentato la domanda di assistenza. nelle aree marittime del Sud, come in Sardegna, i bandi delle aziende sanitarie locali, le uniche responsabili del servizio, sono stati pubblicati soltanto a luglio inoltrato. medici affaticati dall’esperienza ... Leggi su open.online

fattoquotidiano : Vaccino Covid, in Australia positivi i primi test sull’uomo: “Genera risposta immunitaria, nessun effetto collatera… -

Ultime Notizie dalla rete : Effetto Covid Eurostat: effetto Covid, in Europa in tre mesi 160mila morti in più TGCOM Allo studio bonus consumi anche per abbigliamento e arredo

“Da oltre un mese con il mio staff” al Mise “stiamo lavorando a un progetto per il rilancio del commercio e delle filiere produttive più in crisi a causa dell’emergenza da Covid-19 attraverso un siste ...

Cdp, nel I semestre cresce raccolta postale

(Teleborsa) - Raccolta postale in crescita per Cassa Depositi e Prestiti che chiude il I semestre 2020 a 271 miliardi di euro, in aumento di 6,6 miliardi rispetto a fine 2019, anche grazie a nuovi pro ...

