Scoperto nel Senese santuario di età imperiale dedicato ad Apollo (Di lunedì 3 agosto 2020) Cercavano strutture termali di età romana e invece la campagna di scavi nell'area del “Bagno Grande” di San Casciano, paese del sud della provincia di Siena, iniziata a fine luglio, ha riservato una sorpresa inattesa ma anche molto gradita agli archeologi. Lo scavo stratigrafico infatti sta portando alla luce un gigantesco santuario di età imperiale dedicato ad Apollo come testimonia l'iscrizione “Apollini sacrum pro salute...”. Gli scavi, in concessione al comune Senese, che hanno portato a questa scoperta, importante per gli studiosi ma anche per il territorio di San Casciano dei Bagni, sono stati preceduti da indagini iniziate nell'aprile dello scorso anno. L'intervento attuale fa parte di un progetto a cui hanno collaborato la soprintendenza di Siena, Arezzo Grosseto ... Leggi su agi

