Oggi si inaugura il Ponte di Genova. Per la terza volta. Conte: “È il simbolo di una nuova Italia che si rialza” (Di lunedì 3 agosto 2020) Alle 11.36 del 14 agosto 2018 crollava il Ponte Morandi di Genova, uccidendo 43 persone e aprendo una profonda ferita nella città e nel Paese. Oggi, a distanza di due anni dalla tragedia, Genova ripartirà nel segno del nuovo Ponte - San Giorgio - che sarà inaugurato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella ed il premier Giuseppe Conte in una cerimonia in diretta televisiva. L'appuntamento è previsto per le 18. Si comincerà, secondo programma, con tre minuti di silenzio e poi la lettura dei nomi delle vittime. Ci saranno tra gli altri anche il sindaco e commissario straordinario Marco Bucci, il presidente della Regione Liguria, Toti, e l'architetto Renzo Piano, che ha firmato il nuovo progetto. 'È il ... Leggi su ilfogliettone

