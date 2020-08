Museo Fascismo, Anpi-Associazioni Casa Memoria: bene ritiro mozione (Di lunedì 3 agosto 2020) Roma – “Le Associazioni della Casa della Memoria e della Storia del Comune di Roma esprimono soddisfazione per l’epilogo della vicenda del Museo sul Fascismo a Roma col ritiro della relativa mozione. È stata evitata a Roma una iniziativa che, non indirizzandosi come in Germania esplicitamente contro i crimini del Fascismo, avrebbe potuto creare una situazione equivoca e ritorcersi contro le iniziali intenzioni e che sarebbe comunque stata gestita dalla successiva consiliatura, di cui non possiamo oggi prevedere l’orientamento politico e culturale, nonostante l’antiFascismo sia fondamento delle Istituzioni italiane nate dalla Resistenza. Ringraziamo la sindaca Virginia Raggi per il suo intervento ... Leggi su romadailynews

TizianaFerrario : Un Museo del fascismo a Roma?Davvero una pessima idea. Consiglierei il Comune e i 5s di occuparsi delle buche,dei… - lucianonobili : Al disastro #M5S a Roma, mancava l’indecenza finale: invece di accellare sul museo della #Shoah, la delibera per un… - MonicaCirinna : Museo sul fascismo come propone @M5SRoma?No grazie. Per ricordare orrori della dittatura fascista e dell’occupazion… - smilypapiking : RT @lucianonobili: Al disastro #M5S a Roma, mancava l’indecenza finale: invece di accellare sul museo della #Shoah, la delibera per un muse… - callthewild : RT @Anpinazionale: No della Sindaca Virginia Raggi al Museo sul fascismo a Roma: 'Roma è una città antifascista, nessun fraintendimento in… -