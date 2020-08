Il movimento #MeToo arriva nel mondo dei fumetti (Di martedì 4 agosto 2020) In principio fu l’attrice Alyssa Milano, che usando il motto dell’attivista Tarana Burke avrebbe incendiato Hollywood finendo per bruciare personaggi come Harvey Weinstein. Oggi, però, il movimento #MeeToo lambisce anche il mondo del fumetto. I casi venuti a galla nelle ultime settimane riguardano professionisti noti e rispettati nel mondo dei comics a stelle e strisce come il direttore esecutivo del sindacato dei fumettisti Comic Book Legal Defense Fund Charles Brownstein, il disegnatore e sceneggiatore Cameron Stewart e lo sceneggiatore Warren … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.



Ultime Notizie dalla rete : movimento #MeToo Britney Spears, il padre Jamie furioso col movimento #FreeBritney: “È una buffonata” Il Fatto Quotidiano Carol Alt racconta l'amore clandestino con Ayrton Senna: "Chi era davvero, perché quel giorno sono morta anche io"

Incantevole, eterna, semplicemente Carol Alt. La super-modella e icona degli anni '80 si racconta in una lunga intervista a Il Giorno, dove ripercorre la sua infanzia e la sua carriera. Quando parla d ...

Egitto, 5 influencer arrestate e condannate/ Pubblicati video ‘troppo occidentali’

In Egitto cinque influencer sono state arrestate e condannate per aver violato la morale pubblica. Nonostante anche in nord-Africa impazzi il movimento femminista #Metoo, e nel contempo, siano diversi ...

Incantevole, eterna, semplicemente Carol Alt. La super-modella e icona degli anni '80 si racconta in una lunga intervista a Il Giorno, dove ripercorre la sua infanzia e la sua carriera. Quando parla d ...In Egitto cinque influencer sono state arrestate e condannate per aver violato la morale pubblica. Nonostante anche in nord-Africa impazzi il movimento femminista #Metoo, e nel contempo, siano diversi ...