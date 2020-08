Fase 3: Federvini, Covid affossa consumi fuori casa, vini -29% e liquori -34% nel 2020 (Di lunedì 3 agosto 2020) Milano, 3 ago. (Adnkronos) – L’emergenza coronavirus e il lungo lockdown per contenere il contagio affossano i consumi fuori casa di vino, amari e liquori nel 2020. Per il vino in bottiglia in una ricerca di Federvini e Tradelab, si stima una chiusura d’anno con una flessione del 29% a valore rispetto ai consumi del 2019, mentre il calo dei consumi del mercato fuori casa complessivo del food&beverage dovrebbe essere del 33%. Per il comparto della ristorazione, tra i più attivi tradizionalmente nell’erogazione del prodotto vino nel mercato dei consumi fuori casa, si ipotizzano risultati migliori ... Leggi su calcioweb.eu

VINO E NORMATIVE

Ha fatto discutere la norma inserita nel Dl Semplificazioni, in fase di conversione in legge al Senato della ... come sostengono tra gli altri Federvini e Icqrf. E come ha spiegato anche la Ministra ...

