Estorsione tra i banchi di Porta Palazzo (Di lunedì 3 agosto 2020) Una lite tra i banchi di Porta Palazzo ha permesso di scoprire un’Estorsione. Infatti, la polizia è intervenuta per sedare una rissa tra un cittadino marocchino e un tunisino, picchiato per impedirgli di allestire il suo banco. Secondo gli inquirenti non sarebbe l’unico caso e si sta indagando per accertare eventuali altre estorsioni legati al montaggio e smontaggio dei banchi. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta

Dietro a quella che sembrava una banale lite c’era invece un’estorsione. Lo hannos scoperto gli agenti del commissariato Dora Vanchiglia, intervenuti nella notte a Porta Palazzo per sedare una rissa.

