Spal | Di Biagio | “Esperienza negativa | ma non me ne pento Per sempre grato a Ferrara”

Al termine di Spal-Fiorentina 1-3, match valido per la trentottesima e ultima giornata di Serie A 2019/2020, il tecnico dei padroni di casa Luigi Di Biagio è intervenuto in conferenza stampa: "Dovevamo essere più concentrati nel finale in modo da evitare la sconfitta. Oggi ho faticato a scegliere gli undici da mandare in campo – ha spiegato l'allenatore classe 1971 – La mia esperienza a Ferrara è stata negativa ma non mi pento di aver accettato l'incarico. Ringrazio chi ha avuto fiducia in me e la gente per il calore che mi ha dimostrato. La città di Ferrara e la tifoseria resteranno per sempre nel mio cuore. Purtroppo la squadra ha avuto problemi dall'inizio di luglio ma nelle ultime settimane abbiamo dato prova che la salvezza non ...

