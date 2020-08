F1 Gp Gran Bretagna, Norris: “Finale folle, non facile portare la macchina al traguardo” (Di domenica 2 agosto 2020) Lando Norris ormai non è più una sorpresa. Il pilota della McLaren, infatti, ha conquistato un ottimo quinto posto nel Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1, grazie anche ai problemi di gomme accusati da Valtteri Bottas e dal compagno di squadra Carlos Sainz. Il britannico, al termine della gara, ha rivelato le sue sensazione a F1.com: “Un finale folle, senza alcun dubbio. Vi posso assicurare che portare al traguardo la macchina non è stato affatto semplice. Dopo le Safety Car iniziali sapevamo che lo stint conclusivo con le gomme hard sarebbe stato particolarmente lungo e le difficoltà non sono mancate. In questo tracciato si scarica Grande energia sulla gomma anteriore sinistra e, come si è visto, molti lo ... Leggi su sportface

